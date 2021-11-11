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У "Слузі народу" ще не визначилися з наступником Ткаченка. А кандидат був

Четвер, 11 листопада 2021, 18:20
Олександр Ткаченко, фото Мінкульту

Верховна Рада може розглянути відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка 16-19 листопада, з кандидатурою на цю посаду у владній команді ще не визначилися. 

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у коментарі "Українській правді" 

Пряма мова: "Заява написана, ймовірно її розглянуть на наступному пленарному тижні. Що стосується кандидатури наступника – будемо визначатись".

Деталі: Палійчук зазначила, що рішення Ткаченка піти з посади – вже данність. 

Монобільшість зможе сформувати свою позицію "лише після обговорення цього питання на засіданні фракції, яке може відбутися наступного понеділка". 

Палійчук додала, що зараз багато хто з депутатів перебуває на округах і у відрядженнях.

Зазначимо, що наступний тиждень у Верховній Раді пленарний, засідання відбуватимуться 16-19 листопада, а потім аж із 30 листопада. 22-26 листопада нардепи працюють із виборцями. 

У вересні "Українська правда" писала, що Олександр Ткаченко міг вилетіти з уряду й не за власним бажанням, бо "не справляється" і нібито може не дати раду з "Великою реставрацією", на яку в 2022 році виділять гроші з бюджету. 

За даними УП, голова Офісу президента Андрій Єрмак волів тоді віддати місце Ткаченка нинішньому першому заступнику міністра культури Ростиславу Карандєєву.

 
Ростислав Карандєєв
Фото Мінкульту - mkip.gov.ua

11 листопада Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики, зокрема, через раптове для нього рішення уряду забрати Держкіно в його міністерства та через малий бюджет, який планується виділити на культуру у 2022 році. 

Раніше, 8 вересня, Кабмін передав Державне агентство розвитку туризму України від Мінкульту до Міністерства інфраструктури.

Сферою туризму нібито зацікавилися люди Кирила Тимошенка, заступника Єрмака.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівМінкультуриСлуга народуТкаченкоАндрій Єрмак


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