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В "Слуге народа" еще не определились с преемником Ткаченко. А кандидат был

Четверг, 11 ноября 2021, 17:20
В Слуге народа еще не определились с преемником Ткаченко. А кандидат был
Александр Ткаченко, фото Минкульта

Верховная Рада может рассмотреть отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко 16-19 ноября, с кандидатурой на этот пост во властной команде еще не определились.

Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Заявление написано, вероятно его рассмотрят на следующей пленарной неделе. Что касается кандидатуры преемника – будем определяться".

Детали: Палийчук отметила, что решение Ткаченко уйти с должности – уже данность.

Монобольшинство сможет сформировать свою позицию "только после обсуждения этого вопроса на заседании фракции, которое может состояться в следующий понедельник".

Палийчук добавила, что сейчас многие депутаты находятся на округах и в командировках.

Отметим, что следующая неделя в Верховной Раде пленарная, заседания будут проходить 16-19 ноября, а затем с 30 ноября. 22-26 ноября нардепы работают с избирателями.

В сентябре "Украинская правда" писала, что Александр Ткаченко мог вылететь из правительства и не по собственному желанию, потому что "не справляется" и якобы может не потянуть "Большую реставрацию", на которую в 2022 году выделят деньги из бюджета.

По данным УП, глава Офиса президента Андрей Ермак хотел тогда отдать место Ткаченко нынешнему первому заместителю министра культуры Ростиславу Карандееву.

 
Ростислав Карандеев
Фото Минкульта - mkip.gov.ua

11 ноября Александр Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики, в частности, из-за внезапного для него решения правительства забрать Госкино у его министерства и из-за малого бюджета, который планируется выделить на культуру в 2022 году.

Ранее, 8 сентября, Кабмин передал Государственное агентство развития туризма Украины от Минкульта Министерству инфраструктуры.

Сферой туризма якобы заинтересовались люди Кирилла Тимошенко, заместителя Ермака.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровМинкультурыСлуга народаТкаченкоАндрей Ермак
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