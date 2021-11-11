В "Слуге народа" еще не определились с преемником Ткаченко. А кандидат был
Верховная Рада может рассмотреть отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко 16-19 ноября, с кандидатурой на этот пост во властной команде еще не определились.
Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Заявление написано, вероятно его рассмотрят на следующей пленарной неделе. Что касается кандидатуры преемника – будем определяться".
Детали: Палийчук отметила, что решение Ткаченко уйти с должности – уже данность.
Монобольшинство сможет сформировать свою позицию "только после обсуждения этого вопроса на заседании фракции, которое может состояться в следующий понедельник".
Палийчук добавила, что сейчас многие депутаты находятся на округах и в командировках.
Отметим, что следующая неделя в Верховной Раде пленарная, заседания будут проходить 16-19 ноября, а затем с 30 ноября. 22-26 ноября нардепы работают с избирателями.
В сентябре "Украинская правда" писала, что Александр Ткаченко мог вылететь из правительства и не по собственному желанию, потому что "не справляется" и якобы может не потянуть "Большую реставрацию", на которую в 2022 году выделят деньги из бюджета.
По данным УП, глава Офиса президента Андрей Ермак хотел тогда отдать место Ткаченко нынешнему первому заместителю министра культуры Ростиславу Карандееву.
11 ноября Александр Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики, в частности, из-за внезапного для него решения правительства забрать Госкино у его министерства и из-за малого бюджета, который планируется выделить на культуру в 2022 году.
Ранее, 8 сентября, Кабмин передал Государственное агентство развития туризма Украины от Минкульта Министерству инфраструктуры.
Сферой туризма якобы заинтересовались люди Кирилла Тимошенко, заместителя Ермака.