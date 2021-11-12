Ковід у Києві: кількість хворих і смертей не знижується

У столиці продовжують фіксувати велику кількість нових хворих на Covid-19 і смертей від вірусу – лише за минулу добу ковід підтвердили 1 802 мешканцям міста, 43 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1802 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 43 летальних випадки від вірусу: 27 жінок від 49 до 89 років і 16 чоловіків від 46 до 77 років".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (386), Деснянському (329) та в Дніпровському (226) районах.

Серед хворих 130 дітей – 61 дівчинка від 6 місяців до 17 років і 69 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

185 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали до лікарень 284 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 276 572 підтверджених випадки ковід, 6 771 хворий помер, подолали вірус 238 379 мешканців столиці, з них 791 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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