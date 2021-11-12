Ковид в Киеве: количество больных и смертей не снижается
В столице продолжают фиксировать большое количество новых больных Covid-19 и смертей от вируса – только за минувшие сутки ковид подтвердили 1 802 жителям города, 43 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "1 802 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 43 летальных случая от вируса: 27 женщин от 49 до 89 лет и 16 мужчин от 46 до 77 лет".
Детали: Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Дарницком (386), Деснянском (329) и в Днепровском (226) районах.
Среди заболевших 130 детей – 61 девочка от 6 месяцев до 17 лет и 69 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.
185 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 284 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице 276 572 подтвержденных случая коронавируса, 6 771 больной умер, преодолели вирус 238 379 жителей столицы, из них 791 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- В Киеве за сутки 9 ноября зафиксировали 1 740 случаев заболевания Covid-19 и рекордные 73 летальных случая от осложнений, более полутысячи больных госпитализировали, выздоровели за сутки 975 человек.
- 10 ноября уже во второй раз с начала месяца количество больных за сутки в Киеве превысило 2 тысячи, 51 человек умер.