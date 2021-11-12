Ковид в Киеве: количество больных и смертей не снижается

В столице продолжают фиксировать большое количество новых больных Covid-19 и смертей от вируса – только за минувшие сутки ковид подтвердили 1 802 жителям города, 43 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "1 802 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 43 летальных случая от вируса: 27 женщин от 49 до 89 лет и 16 мужчин от 46 до 77 лет".

Детали: Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Дарницком (386), Деснянском (329) и в Днепровском (226) районах.

Среди заболевших 130 детей – 61 девочка от 6 месяцев до 17 лет и 69 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

185 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 284 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 276 572 подтвержденных случая коронавируса, 6 771 больной умер, преодолели вирус 238 379 жителей столицы, из них 791 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: