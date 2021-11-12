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Один із нападників на журналістів в Укрексімбанку повернувся на роботу під оплески

П'ятниця, 12 листопада 2021, 11:15

Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, якого відновили на посаді після нападу на журніластів "Схем" повернувся на роботу під аплодисменти працівників фінустанови.

Джерело: Facebook-сторінка ведучої програми "Схеми" Наталії Седлецької та нардепа Гео Лероса

Пряма мова: "Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, який заламував оператора "Схем", відбираючи камеру та відео, тріумфально повертається у банк після поновлення на посаді під гучні аплодисменти працівників фінустанови".

Деталі: Тельбізов заявив, що "кращого краш-теста не можна було пройти в жодній організації".

Передісторія: Двох співробітників "Укрексімбанку", які 4 жовтня напали на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах. 

Йдеться про директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.

Нагадаємо:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Українська правда
Теми: банкинапад


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