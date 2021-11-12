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Один із нападників на журналістів в Укрексімбанку повернувся на роботу під оплески

П'ятниця, 12 листопада 2021, 10:15
Один із нападників на журналістів в Укрексімбанку повернувся на роботу під оплески

Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, якого відновили на посаді після нападу на журніластів "Схем" повернувся на роботу під аплодисменти працівників фінустанови.

Джерело: Facebook-сторінка ведучої програми "Схеми" Наталії Седлецької та нардепа Гео Лероса

Пряма мова: "Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, який заламував оператора "Схем", відбираючи камеру та відео, тріумфально повертається у банк після поновлення на посаді під гучні аплодисменти працівників фінустанови".

Деталі: Тельбізов заявив, що "кращого краш-теста не можна було пройти в жодній організації".

Передісторія: Двох співробітників "Укрексімбанку", які 4 жовтня напали на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах. 

Йдеться про директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.

Нагадаємо:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Українська правда

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Теми: банкинапад
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