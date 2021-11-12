Один із нападників на журналістів в Укрексімбанку повернувся на роботу під оплески

Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, якого відновили на посаді після нападу на журніластів "Схем" повернувся на роботу під аплодисменти працівників фінустанови.

Джерело: Facebook-сторінка ведучої програми "Схеми" Наталії Седлецької та нардепа Гео Лероса

Пряма мова: "Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, який заламував оператора "Схем", відбираючи камеру та відео, тріумфально повертається у банк після поновлення на посаді під гучні аплодисменти працівників фінустанови".

Деталі: Тельбізов заявив, що "кращого краш-теста не можна було пройти в жодній організації".

Передісторія: Двох співробітників "Укрексімбанку", які 4 жовтня напали на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах.

Йдеться про директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.

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