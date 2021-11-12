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Один из нападающих на журналистов в Укрэксимбанке вернулся на работу под аплодисменты

Пятница, 12 ноября 2021, 10:15
Один из нападающих на журналистов в Укрэксимбанке вернулся на работу под аплодисменты

Директор департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, которого восстановили в должности после нападения на журналистов "Схем", вернулся на работу под аплодисменты работников финучреждения.

Источник: Facebook-страница ведущей программы "Схемы" Натальи Седлецкой и нардепа Гео Лероса

Прямая речь: "Директор департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, который заламывал оператора "Схем", отбирая камеру и видео, триумфально возвращается в банк после обновления в должности под громкие аплодисменты работников финучреждения".

Детали: Тельбизов заявил, что "лучшего краш-теста нельзя было пройти ни в одной организации".

Предыстория: На днях двух сотрудников "Укрэксимбанка", которые 4 октября напали на журналистов программы "Схемы", восстановили на должностях.

Речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности банка Олеге Осипове.

Напомним:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Украинская правда

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Темы: банкинападение
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