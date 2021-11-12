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Із застосунка "Дія" прибирають опцію видалення Covid-сертифіката

П'ятниця, 12 листопада 2021, 11:20
Із застосунка Дія прибирають опцію видалення Covid-сертифіката
Фото Ельдара Сархмана, УП

Розробники сервісу "Дія" вирішили прибрати можливість видаляти сертифікат про вакцинацію проти Covid-19 із застосунка для смартфонів, щоб користувачі не втрачали його помилково

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Щойно прочитав пост у Facebook, як користувач випадково видалив сертифікат із Дії у найменш вдалий момент. Адже кнопка видалити одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката.

Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на досвід користувача. І прибрали взагалі цю функцію "видалити сертифікат".

Деталі: Міністр додав, що нова версія додатку – "на апруві в маркетах".

 

Після схвалення Google/Apple вона буде доступна всім.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДіяФедороввакцинаціяепідемія
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