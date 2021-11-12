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Из приложения "Дія" убирают опцию удаления Covid-сертификата

Пятница, 12 ноября 2021, 12:20
Фото Эльдара Сархмана, УП

Разработчики сервиса "Дія" решили убрать возможность удалять сертификат о вакцинации против Covid-19 из приложения для смартфонов, чтобы пользователи не лишались его по ошибке.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Только что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из Дії в самый неподходящий момент. Так как кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата.

Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию "удалить сертификат".

Детали: Министр добавил, что новая версия приложения – "на апруве в маркетах". 

 

После одобрения Google/Apple она будет доступна всем.

Темы: ДияФедороввакцинацияэпидемия
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