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СБУ не пустила в Україну підсанкційний літак Козака. Той хотів в Росію

П'ятниця, 12 листопада 2021, 13:02

Служба безпеки України та Украерорух не пустили в Україну літак нардепа Тараса Козака, на якого Рада національної безпеки та оборони наклала санкції.  

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України та Украерорух заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом, до власника якого застосовано санкції РНБО.

Це той депутат Верховної ради, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Як вдалося встановити СБУ, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету".

Передісторія:

  • В розслідуванні "Української правди" від 1 листопада вказувалося, що з 5 літаків, що потрапили під санкції Ради національної безпеки й оборони України, 4 літаки продовжують літати за межами нашої країни, 3 літаки змінили реєстрацію і лише один літак, яким користувався Віктор Медведчук, стоїть в Україні.
  • Зокрема змінили реєстрацію і літали далі літаки колишнього нардепа і бізнесмена Віталія Хомутинніка, президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра та соратника Медведчука з ОПЗЖ Тараса Козака, який нібито переховується у Росії.
  • Після розслідування УП 10 листопада Рада національної безпеки і оборони запровадила повторні санкції до 3 літаків, які літали в обхід введених санкцій. Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що йдеться про літаки компанії JET4U S.R.L.

Українська правда
Теми: СБУавіасанкціїМедведчук


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