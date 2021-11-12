СБУ не пустила в Україну підсанкційний літак Козака. Той хотів в Росію

Служба безпеки України та Украерорух не пустили в Україну літак нардепа Тараса Козака, на якого Рада національної безпеки та оборони наклала санкції.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України та Украерорух заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом, до власника якого застосовано санкції РНБО.

Це той депутат Верховної ради, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Як вдалося встановити СБУ, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету".

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