Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ не пустила в Україну підсанкційний літак Козака. Той хотів в Росію

П'ятниця, 12 листопада 2021, 12:02
СБУ не пустила в Україну підсанкційний літак Козака. Той хотів в Росію

Служба безпеки України та Украерорух не пустили в Україну літак нардепа Тараса Козака, на якого Рада національної безпеки та оборони наклала санкції.  

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України та Украерорух заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом, до власника якого застосовано санкції РНБО.

Це той депутат Верховної ради, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Як вдалося встановити СБУ, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету".

Передісторія:

  • В розслідуванні "Української правди" від 1 листопада вказувалося, що з 5 літаків, що потрапили під санкції Ради національної безпеки й оборони України, 4 літаки продовжують літати за межами нашої країни, 3 літаки змінили реєстрацію і лише один літак, яким користувався Віктор Медведчук, стоїть в Україні.
  • Зокрема змінили реєстрацію і літали далі літаки колишнього нардепа і бізнесмена Віталія Хомутинніка, президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра та соратника Медведчука з ОПЗЖ Тараса Козака, який нібито переховується у Росії.
  • Після розслідування УП 10 листопада Рада національної безпеки і оборони запровадила повторні санкції до 3 літаків, які літали в обхід введених санкцій. Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що йдеться про літаки компанії JET4U S.R.L.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУавіасанкціїМедведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
Усі новини...
Реклама: