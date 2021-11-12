СБУ не пустила в Україну підсанкційний літак Козака. Той хотів в Росію
Служба безпеки України та Украерорух не пустили в Україну літак нардепа Тараса Козака, на якого Рада національної безпеки та оборони наклала санкції.
Джерело: повідомлення СБУ
Дослівно: "Служба безпеки України та Украерорух заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом, до власника якого застосовано санкції РНБО.
Це той депутат Верховної ради, якого СБУ підозрює у державній зраді.
Як вдалося встановити СБУ, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.
Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету".
Передісторія:
- В розслідуванні "Української правди" від 1 листопада вказувалося, що з 5 літаків, що потрапили під санкції Ради національної безпеки й оборони України, 4 літаки продовжують літати за межами нашої країни, 3 літаки змінили реєстрацію і лише один літак, яким користувався Віктор Медведчук, стоїть в Україні.
- Зокрема змінили реєстрацію і літали далі літаки колишнього нардепа і бізнесмена Віталія Хомутинніка, президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра та соратника Медведчука з ОПЗЖ Тараса Козака, який нібито переховується у Росії.
- Після розслідування УП 10 листопада Рада національної безпеки і оборони запровадила повторні санкції до 3 літаків, які літали в обхід введених санкцій. Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що йдеться про літаки компанії JET4U S.R.L.