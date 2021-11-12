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СБУ не пустила в Украину подсанкционный самолет Козака. Тот хотел в Россию

Пятница, 12 ноября 2021, 12:02
СБУ не пустила в Украину подсанкционный самолет Козака. Тот хотел в Россию

Служба безопасности Украины и Украэрорух не пустили в Украину самолет нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, на которого Совет национальной безопасности и обороны наложил санкции.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО.

Это тот депутат Верховной рады, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Как удалось установить СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета".

Предыстория:

  • В расследовании "Украинской правды" от 1 ноября указывалось, что из 5 самолетов, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, 4 самолета продолжают летать за пределами нашей страны, 3 самолета сменили регистрацию и только один самолет, которым пользовался Виктор Медведчук, стоит в Украине.
  • В частности, изменили регистрацию и летали дальше самолеты бывшего нардепа и бизнесмена Виталия Хомутынника, президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира и якобы скрывающегося в России соратника Медведчука из ОПЗЖ Тараса Козака.
  • После расследования УП 10 ноября Совет национальной безопасности и обороны ввел повторные санкции против 3 самолетов, которые летали в обход введенных санкций. Глава СБУ Иван Баканов отметил, что речь идет о самолетах компании JET4U S.R.L.

Украинская правда

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Темы: СБУавиасанкцииМедведчук
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