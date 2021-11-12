СБУ не пустила в Украину подсанкционный самолет Козака. Тот хотел в Россию

Служба безопасности Украины и Украэрорух не пустили в Украину самолет нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, на которого Совет национальной безопасности и обороны наложил санкции.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО.

Это тот депутат Верховной рады, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Как удалось установить СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета".

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