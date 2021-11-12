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Поклонська отримала квартиру в Москві за $700 тисяч, у ЖК "Дача Сталина"

П'ятниця, 12 листопада 2021, 14:16
Наталія Поклонська. Фото: DAILYSTORM.RU

Колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації Криму Наталя Поклонська отримала у власність квартиру в центрі Москви, що коштує 700 тисяч доларів.

Джерело: розслідування російського опозиційного видання "Важные истории"

Деталі: Журналісти-розслідувачі встановили, що колишній чиновниці допомогли приватизувати квартиру в житловому комплексі, де мешкають високопосадовці російської влади.

Половина квартири завбільшки 119 квадратних метрів перейшла з власності уряду РФ до рук Поклонської 4 жовтня. Іншу половину відчужено на користь її доньки Анастасії Меріуц. Вартість становить 53 мільйони рублів, або 700 тисяч доларів США.

Російські журналісти запевняють, що Поклонська навряд чи могла придбати цю нерухомість самотужки, адже, відповідно до її декларацій, за останні 6 років вона заробила загалом 25,2 мільйони рублів, половину вартості квартири.

"Важные истории" пояснюють, що чиновник може отримати квартиру від уряду РФ, але повинен зареєструватись у черзі в спеціальній комісії й довести, що в нього є така потреба. Для цього він чи вона повинні мати житло менше 15 квадратних метрів на особу.

На момент приватизації квартири, у декларації Поклонської була земельна ділянка завбільшки 1014 квадратних метрів та будинок розміром майже 300 квадратних метрів. 

ЖК "Дача Сталіна" розміщений поблизу природних заказників "Долина ріки Сєтунь" і "Воробйові Гори", недалеко від головного корпусу Московського державного університету. Його називають будинком Управління державними справами. У ньому розміщені службові помешкання для працівників органу, частину з яких вони встигли приватизувати.

Нагадаємо: В Україні зареєстрована кримінальна справа про державну зраду проти Поклонської, яка має українське громадянства та була державною службовицею України перед російською окупацією Криму. Саме вона розпочала переслідування Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму.

Що було раніше: Поклонську призначили послом Росії в Кабо-Верде, острівну республіку в Атлантичному океані.

Теми: РосіяКримокупаціякорупція


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