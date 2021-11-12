Поклонская получила квартиру в Москве за $700 тысяч, в ЖК "Дача Сталина"

Бывшая прокурор российской оккупационной администрации Крыма Наталья Поклонская получила в собственность квартиру в центре Москвы, которая стоит 700 тысяч долларов.

Источник: расследование российского оппозиционного издания "Важные истории"

Детали: Журналисты-расследователи установили, что бывшей чиновнице помогли приватизировать квартиру в жилом комплексе, где проживают чиновники российских властей.

Половина квартиры размером 119 квадратных метров перешла из собственности правительства РФ в руки Поклонской 4 октября. Другая половина отчуждена в пользу ее дочери Анастасии Мериуц. Стоимость составляет 53 миллиона рублей или 700 тысяч долларов США.

Российские журналисты уверяют, что Поклонская вряд ли могла приобрести эту недвижимость своими силами, ведь, согласно ее декларациям, за последние 6 лет она заработала в общей сложности 25,2 миллиона рублей, половину стоимости квартиры.

Важные истории объясняют, что чиновник может получить квартиру от правительства РФ, но должен зарегистрироваться в очереди в специальной комиссии и доказать, что у него есть такая потребность. Для этого он или она должны иметь жилье менее 15 квадратных метров на человека.

На момент приватизации квартиры в декларации Поклонской был земельный участок размером 1014 квадратных метров и дом размером почти 300 квадратных метров.

ЖК "Дача Сталина" расположен вблизи природных заказников "Долина реки Сетунь" и "Воробьевы Горы", недалеко от главного корпуса Московского государственного университета. Его называют зданием Управления государственными делами. В нем размещены служебные помещения для работников органа, часть из которых они успели приватизировать.

Напомним: В Украине заведено уголовное дело о государственной измене против Поклонской, которое имеет украинское гражданство и была государственной служащей Украины перед российской оккупацией Крыма. Именно она начала преследование Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму.

Что было раньше: Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде, островную республику в Атлантическом океане.