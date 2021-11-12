Ахметов прокоментував чутки про конфлікт із Зеленським і критику на каналах

Бізнесмен Рінат Ахметов заперечує, що манера спілкування представників Офісу президента із ним та його людьми погіршила його стосунки з командою Володимира Зеленського, а також те, що його медіа стали більше критикувати владу через це.

Джерело: коментар Ахметова для "Радіо Свобода" на матеріал "Української правди"

Пряма мова: "Ні, це – неправда. Я з усіма спілкуюся шанобливо і із собою нікому не дозволю говорити по-хамськи".

Деталі: При цьому Ахметов не став відповідати на запитання, чи після 16 березня 2020 року, коли відбулася розмова президента з представниками бізнесу, він чи його соратники спілкувалися з Зеленським, який формат комунікації або чому її немає.

"Даруйте, будь ласка, я б не хотів відповідати на це запитання", – заявив Ахметов.

На запитання, чи є контакт із представниками Офісу президента – Андрієм Єрмаком, Сергієм Шефіром чи Кирилом Тимошенком – Ахметов відповів лише: "Я знайомий із Сергієм Шефіром і шанобливо до нього ставлюся".

На запитання, чи його мета та мета Зеленського досі збігаються, Ахметов відповів, що його цілі "не змінилися", але вони полягають у верховенстві права, свободі слова і рівності всіх перед законом.

Ахметов стверджує, що не було домовленостей про те, як мають виглядати ефіри про діяльність чинної влади на каналах, що входять до складу його медіахолдингу, і що він не причетний до збільшення обсягу критики влади на його каналах в останній місяць.

Пряма мова: "Для того, щоб Україна була сильною та успішною, потрібна економічна та політична конкуренція. Політична конкуренція – це і є свобода слова. Наші канали надають рівнозначний майданчик для висловлення думок як представникам влади, так і опозиції.

Але якщо в останні місяці владу критикують більше, ніж раніше, – це, гадаю, питання до влади. (...)

Я переконаний, що журналісти наших каналів запрошують яскравих і сильних політиків і від влади, і від опозиції. Політиків, чия думка важлива та цікава людям. І створюють для них можливість для чесної боротьби та чесної конкуренції".

Деталі: Так Ахметов прокоментував, чому на канала його медіахолдингу частіше за інших з’являються Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Олег Ляшко, Дмитро Гордон, Ігор Смешко, а віднедавна також Дмитро Разумков та Арсен Аваков.

Крім того, бізнесмен назвав "абсолютною брехнею" інформацію УП про те, що в "інструментарій переговорників від групи олігарха Ахметова" входить "фінансове заохочення" депутатів та чиновників і підключення медіа-ресурсів до "залякування".

Ахметов також заявив, що не вважає себе олігархом і не бачить підстав для запровадження санкцій проти себе.

Пряма мова: "Які закони ухвалювати та підписувати, вирішують парламент і президент. А своє ставлення до цього закону я вже коментував.

Я не вважаю себе олігархом. Я – інвестор, а наша група – найбільший платник податків і працедавець. І, якщо знадобиться, я готовий захищати своє ім’я в українських і міжнародних судах. (...)

Закони не мають бути "проти або за Ахметова", закони мають бути на користь кожного українця і відповідати найкращим світовим практикам (це щодо законопроєкту №5600 щодо оподаткування видобутку руди – ред.).

Жодних законних підстав для введення санкцій проти мене не існує. А що робитиме РНБО, потрібно в них запитати… це буде їхнє рішення та їхня відповідальність".

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