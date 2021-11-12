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Ахметов прокомментировал слухи о конфликте с Зеленским и критику на каналах

Пятница, 12 ноября 2021, 14:45
Ахметов прокомментировал слухи о конфликте с Зеленским и критику на каналах
Ринат Ахметов, фото "Слово і діло"

Бизнесмен Ринат Ахметов отрицает, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с командой Владимира Зеленского, а также то, что его медиа стали больше критиковать власть из-за этого.

Источник: комментарий Ахметова для "Радио Свобода" на материал "Украинской правды"

Прямая речь: "Нет, это – неправда. Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски".

Детали: При этом Ахметов не стал отвечать на вопрос, общались ли он или его соратники общались с Зеленским после 16 марта 2020 года, когда состоялся разговор президента с представителями бизнеса, какой формат коммуникации или почему ее нет.

"Простите, пожалуйста, я бы не хотел отвечать на этот вопрос", – заявил Ахметов.

На вопрос, есть ли контакт с представителями Офиса президента – Андреем Ермаком, Сергеем Шефиром или Кириллом Тимошенко – Ахметов ответил только: "Я знаком с Сергеем Шефиром и уважительно к нему отношусь".

На вопрос, совпадают ли его цели и цели Зеленского до сих пор, Ахметов ответил, что его цели "не изменились", но они заключаются в верховенстве права, свободе слова и равенстве всех перед законом.

Ахметов утверждает, что не было договоренностей о том, как должны выглядеть эфиры о деятельности действующей власти на каналах, входящих в состав его медиахолдинга, и что он не имеет отношения к увеличению объема критики власти на его каналах в последний месяц.

Прямая речь: "Для того чтобы Украина была сильной и успешной, нужна экономическая и политическая конкуренция. Политическая конкуренция – это и есть свобода слова. Наши каналы предоставляют равнозначную площадку для мнений как представителям власти, так и оппозиции.

Но если в последние месяцы власти критикуют больше, чем раньше – это, думаю, вопрос к власти. (...)

Я уверен, что журналисты наших каналов приглашают ярких и сильных политиков и от власти, и от оппозиции. Политиков, чье мнение важно и интересно людям. И создают для них возможность честной борьбы и честной конкуренции".

Детали: Так Ахметов прокомментировал, почему на канале его медиахолдинга чаще других появляются Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Олег Ляшко, Дмитрий Гордон, Игорь Смешко, а с недавних пор также Дмитрий Разумков и Арсен Аваков.

Кроме того, бизнесмен назвал "абсолютной ложью" информацию УП о том, что в "инструментарий переговорщиков от группы олигарха Ахметова" входит "финансовое поощрение" депутатов и чиновников и подключение медиа-ресурсов к "устрашению".

Ахметов также заявил, что не считает себя олигархом и не видит оснований для введения санкций против себя.

Прямая речь: "Какие законы принимать и подписывать решают парламент и президент. А свое отношение к этому закону я уже комментировал.

Я не считаю себя олигархом. Я – инвестор, а наша группа – самый большой налогоплательщик и работодатель. И если понадобится, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах. (...)

Законы не должны быть "против или за Ахметове", законы должны быть в пользу каждого украинца и соответствовать лучшим мировым практикам (это о законопроекте №5600 по налогообложению добычи руды – ред.).

Никаких законных оснований для введения санкций против меня не существует. А что будет делать СНБО, нужно у них спросить… это будет их решение и их ответственность".

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"Украинская правда" в Threads

Темы: АхметовЗеленскийОфис президентателевидениеолигархи
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