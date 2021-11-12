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"Слуга народу" анонсувала з’їзд, щоб "перетасувати" керівництво

П'ятниця, 12 листопада 2021, 16:48
Фото: Слуга народа

Партія "Слуга народу" проведе у понеділок з’їзд, на якому будуть розглядатися питання змін у керівництві політсили.  

Джерело: повідомлення речниці фракції "Слуга народу" Юліїї Палійчук  

Пряма мова: "У понеділок, 15 листопада відбудеться з’їзд партії "Слуга Народу", на якому розглянуть питання ротації керівництва політичної сили.

Також за результатами з’їзду планується ухвалення низки політичних заяв та звернень".

Передісторія:

  • 8 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що складає повноваження голови президентської партії "Слуга народу".
  • "Українська правда" повідомляла, що головою партії "Слуга народу" замість Корнієнка може стати 45-річна народна депутатка Олена Шуляк.

Українська правда
Теми: Слуга народу


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