"Слуга народу" анонсувала з’їзд, щоб "перетасувати" керівництво

Партія "Слуга народу" проведе у понеділок з’їзд, на якому будуть розглядатися питання змін у керівництві політсили.

Джерело: повідомлення речниці фракції "Слуга народу" Юліїї Палійчук

Пряма мова: "У понеділок, 15 листопада відбудеться з’їзд партії "Слуга Народу", на якому розглянуть питання ротації керівництва політичної сили.

Також за результатами з’їзду планується ухвалення низки політичних заяв та звернень".

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