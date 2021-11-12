"Слуга народу" анонсувала з’їзд, щоб "перетасувати" керівництво
П'ятниця, 12 листопада 2021, 16:48
Партія "Слуга народу" проведе у понеділок з’їзд, на якому будуть розглядатися питання змін у керівництві політсили.
Джерело: повідомлення речниці фракції "Слуга народу" Юліїї Палійчук
Пряма мова: "У понеділок, 15 листопада відбудеться з’їзд партії "Слуга Народу", на якому розглянуть питання ротації керівництва політичної сили.
Також за результатами з’їзду планується ухвалення низки політичних заяв та звернень".
Передісторія:
- 8 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що складає повноваження голови президентської партії "Слуга народу".
- "Українська правда" повідомляла, що головою партії "Слуга народу" замість Корнієнка може стати 45-річна народна депутатка Олена Шуляк.
Українська правда