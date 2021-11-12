"Слуга народа" анонсировала съезд, чтобы "перетасовать" руководство
Пятница, 12 ноября 2021, 15:48
Партия "Слуга народа" проведет в понедельник съезд, на котором будут рассматриваться вопросы изменений в руководстве политсилы.
Источник: сообщение пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук
Прямая речь: "В понедельник, 15 ноября состоится съезд партии "Слуга Народа", на котором будет рассмотрен вопрос ротации руководства политической силы.
Также по результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений".
Предыстория:
- 8 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что слагает полномочия главы президентской партии "Слуга народа".
- "Украинская правда" сообщала, что главой партии "Слуга народа" вместо Корниенко может стать 45-летняя народная депутат Елена Шуляк.
Украинская правда