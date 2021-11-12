"Слуга народа" анонсировала съезд, чтобы "перетасовать" руководство

Партия "Слуга народа" проведет в понедельник съезд, на котором будут рассматриваться вопросы изменений в руководстве политсилы.

Источник: сообщение пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук

Прямая речь: "В понедельник, 15 ноября состоится съезд партии "Слуга Народа", на котором будет рассмотрен вопрос ротации руководства политической силы.

Также по результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений".

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