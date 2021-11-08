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“Слуги народу” після “проколу” Арахамії подумують зробити головою партії жінку

Понеділок, 8 листопада 2021, 14:30
“Слуги народу” після “проколу” Арахамії подумують зробити головою партії жінку
Олена Шуляк, фото партії “Слуга народу”

Головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка може стати 45-річна народна депутатка Олена Шуляк.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у партії "Слуга народу"

Деталі: За даними джерела УП, саме Олену Шуляк можуть висунути на керівницю партії на з’їзді у листопаді: є таке "спільне бачення", але рішення ще не остаточне.

У "Слузі народу" пояснюють, що хотіли б бачити на чолі партії жінку.

Там також відзначають "менеджерські здібності" Шуляк та наявність довіри до неї. 

Нардеп Олександр Качура також написав у Telegram, що він рекомендуватиме на позицію голови партії "Слуга народу" Олену Шуляк. На його думку, вона "має необхідний управлінський досвід для цієї роботи", тож таке рішення з’їзд партії підтримає.

Олена Шуляк була 13-м номером у виборчому списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року. 

У Верховній Раді вона посідає крісло заступниці голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Олена Шуляк є авторкою низки статей на "Українській правді" щодо містобудування та будівельного ринку.

Цьому передувало: 19 жовтня народні депутати обрали першим заступником голови Верховної Ради нардепа зі "Слуги народу" Олександра Корнієнка, 8 листопада він заявив про складання повноважень голови президентської партії.

Нагадаємо: 4 листопада голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна поки не готова до жінки на посаді міністра оборони, хоча його колега Ірина Верещук розглядалася як кандидат на цю посаду.

Міністром оборони став Олексій Резніков, а на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яку він обймав, Верховна Рада призначила Ірину Верещук.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко закликала ВР відсторонити Арахамію від 5 засідань парламенту через зневажливе ставлення до жінок.

Українська правда

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Теми: Слуга народукадригендерАрахамія
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