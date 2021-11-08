Корнієнко йде з керівництва партії “Слуга народу”
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко складає повноваження голови президентської партії "Слуга народу".
Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук
Дослівно: "Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера".
Деталі: Палійчук повідомила, що ротація керівництва партії відбудеться на з‘їзді в листопаді.
Згодом вона додала, що "є достойні кандидатури, які здатні очолити команду й рухати її вперед".
А Корнієнко залишається членом партії.
Він зосередиться на трьох напрямках: парламентська реформа; діалог між парламентом та місцевим самоврядуванням; законодавче забезпечення втілення президентського Плану трансформації країни, на основі якого в Трускавці сформували план роботи владної команди до 2023 року;
Раніше Корнієнко планував поєднувати роботу заступника голови парламенту і партійну.
При цьому Корнієнко говорив, що на з'їзді партії обговорять створення президії або виконкому політичної ради партії, яка візьме на себе частину функцій керівництва партії.
Передісторія:
- 8 жовтня Руслан Стефанчук очолив парламент замість Дмитра Разумкова, відкликаного з посади голови Верховної Ради з ініціативи фракції "Слуга народу".
- 19 жовтня народні депутати обрали першим заступником голови Верховної Ради нардепа зі "Слуги народу" Олександра Корнієнка.