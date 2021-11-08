Корнієнко йде з керівництва партії “Слуга народу”

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко складає повноваження голови президентської партії "Слуга народу".

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук

Дослівно: "Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера".

Деталі: Палійчук повідомила, що ротація керівництва партії відбудеться на з‘їзді в листопаді.

Згодом вона додала, що "є достойні кандидатури, які здатні очолити команду й рухати її вперед".

А Корнієнко залишається членом партії.

Він зосередиться на трьох напрямках: парламентська реформа; діалог між парламентом та місцевим самоврядуванням; законодавче забезпечення втілення президентського Плану трансформації країни, на основі якого в Трускавці сформували план роботи владної команди до 2023 року;

Раніше Корнієнко планував поєднувати роботу заступника голови парламенту і партійну.

При цьому Корнієнко говорив, що на з'їзді партії обговорять створення президії або виконкому політичної ради партії, яка візьме на себе частину функцій керівництва партії.

Передісторія: