Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Корнієнко йде з керівництва партії “Слуга народу”

Понеділок, 8 листопада 2021, 10:17
Корнієнко йде з керівництва партії “Слуга народу”
Олександр Корнієнко, пресслужба "Слуги народу"

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко складає повноваження голови президентської партії "Слуга народу".

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук

Дослівно: "Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера".

Деталі: Палійчук повідомила, що ротація керівництва партії відбудеться на з‘їзді в листопаді. 

Згодом вона додала, що "є достойні кандидатури, які здатні очолити команду й рухати її вперед".

А Корнієнко залишається членом партії.

Він зосередиться на трьох напрямках: парламентська реформа; діалог між парламентом та місцевим самоврядуванням; законодавче забезпечення втілення президентського Плану трансформації країни, на основі якого в Трускавці сформували  план роботи владної команди до 2023 року;

Раніше Корнієнко планував поєднувати роботу заступника голови парламенту і партійну.

При цьому Корнієнко говорив, що на з'їзді партії обговорять створення президії або виконкому політичної ради партії, яка візьме на себе частину функцій керівництва партії.

Передісторія:

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Олександр Корнієнко Слуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Олександр Корнієнко
Корнієнко прокоментував відсторонення Лероса від участі у засіданнях ВР
У Ради до вироку суду немає можливості позбавити Медведчука мандату – Корнієнко
Корнієнко каже, що ОПЗЖ в Раді не можна заборонити, але є варіант самоліквідації
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: