Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Корнієнко йде з керівництва партії “Слуга народу”

Понеділок, 8 листопада 2021, 11:17
Олександр Корнієнко, пресслужба "Слуги народу"

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко складає повноваження голови президентської партії "Слуга народу".

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук

Дослівно: "Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера".

Деталі: Палійчук повідомила, що ротація керівництва партії відбудеться на з‘їзді в листопаді. 

Згодом вона додала, що "є достойні кандидатури, які здатні очолити команду й рухати її вперед".

А Корнієнко залишається членом партії.

Він зосередиться на трьох напрямках: парламентська реформа; діалог між парламентом та місцевим самоврядуванням; законодавче забезпечення втілення президентського Плану трансформації країни, на основі якого в Трускавці сформували  план роботи владної команди до 2023 року;

Раніше Корнієнко планував поєднувати роботу заступника голови парламенту і партійну.

При цьому Корнієнко говорив, що на з'їзді партії обговорять створення президії або виконкому політичної ради партії, яка візьме на себе частину функцій керівництва партії.

Передісторія:

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Олександр Корнієнко Слуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю - Монастирський

фотоСуд арештував очільника катівні бойовиків "Ізоляція"

Данілов відповів німецьким соціал-демократам: Візьміть по 2-3 біженці собі додому

ОНОВЛЕНОЗнайшли повішеним кузена нещодавно померлих мера Кривого Рогу і його брата

Ярош закликав побратимів бути напоготові

Кабмін звільнив голову ДСНС Чечоткіна і призначив в.о.

Усі новини...
Олександр Корнієнко
У Ради вже немає потреби в позачерговому засіданні в четвер – Корнієнко
Лерос заслуговує на відсторонення від п’яти засідань – Корнієнко
Арахамії обрали нового першого заступника
Останні новини
18:58
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/11/10/679619/
18:41
ВАКС заочно арештував одеського мільярдера Галантерника
18:23
Експрезидент Франції Олланд свідчить у суді у справі про ісламістські теракти 2015 року
17:59
Інфляція у США сягнула піку за понад 30 років
17:56
Монастирський про звільнення кадрів Авакова: "Не скажу, що це були кращі професіонали"
17:53
Україна попередила Білорусь про непоправні наслідки за "російський" Крим
17:50
Проти 108 осіб, яких внесли до списку РНБО з помилками, таки ввели санкції
17:49
Мер Чернігова назвав “фігнею” курс України до НАТО і ЄС
17:45
Литва направила додаткові сили на кордон із Білоруссю
17:42
Україна посилює охорону кордону з Білоруссю - Монастирський
Усі новини...