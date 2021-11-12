Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд став на сторону нардепки Устінової у суперечці із поліцейським Шевцовим

П'ятниця, 12 листопада 2021, 16:21
Суд став на сторону нардепки Устінової у суперечці із поліцейським Шевцовим
ОЛЕКСАНДРА УСТІНОВА. ФОТО З ЇЇ СТОРІНКИ У FACEBOOK

Апеляційний суд скасував рішення суду попередньої інстанції, за яким у нардепки Олександри Устінової арештували квартиру і машину через заяву поліцейського чиновника і фігуранта журналістських розслідувань Євгена Шевцова.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа Олександри Устінової

Пряма мова: "Сьогодні закінчилася півторарічна історія моєї війни по судам з Євгеном Шевцовим одним із керівників в Нацполі…

6 судів, більше року тяганини, кілька місячних зарплат на адвокатів, арешт моєї машини та квартири та багато інших "приємностей" але сьогодні я виграла апеляцію проти цього паліціянта".

Деталі: За словами Устінової, Шевцов подав на неї до суду за слова, що такі люди як він недостойні носити звання офіцера.

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, за яким нардепку намагалися змусити видалити пост про Шевцова, відшкодувати йому моральну шкоду та через яке арештували її майно (квартиру і машину) та намагалися арештувати всі рахунки.

Вона додала, що нарешті зможе зняти арешти з майна.

Передісторія: У серпні суд наклав арешт на квартиру народної депутатки від фракції "Голос" Олександри Устінової через заяву поліцейського чиновника Євгена Шевцова, який вже не раз був фігурантом антикорупційних розслідувань журналістів. Крім того, її автівку оголосили в розшук.

Нагадаємо:

  • Ще у 2020 році "Наші Гроші з Денисом Бігусом" провели розслідування і з'ясували, що дружина Євгена Шевцова - Альона Шевцова отримала у подарунок приміщення в центрі Києва, з якого перед тим зняла арешт злочинна група "чорних реєстраторів".
  • Також було розслідування блогерської платформи Enigma, у якому йшлося про сфабрикований арешт, який, серед інших, влаштували Альона і Євген Шевцови. Після цього Enigma повідомляла, що її через цей матеріал почали блокувати.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
Усі новини...
Реклама: