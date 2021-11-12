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Суд став на сторону нардепки Устінової у суперечці із поліцейським Шевцовим

П'ятниця, 12 листопада 2021, 17:21
ОЛЕКСАНДРА УСТІНОВА. ФОТО З ЇЇ СТОРІНКИ У FACEBOOK

Апеляційний суд скасував рішення суду попередньої інстанції, за яким у нардепки Олександри Устінової арештували квартиру і машину через заяву поліцейського чиновника і фігуранта журналістських розслідувань Євгена Шевцова.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа Олександри Устінової

Пряма мова: "Сьогодні закінчилася півторарічна історія моєї війни по судам з Євгеном Шевцовим одним із керівників в Нацполі…

6 судів, більше року тяганини, кілька місячних зарплат на адвокатів, арешт моєї машини та квартири та багато інших "приємностей" але сьогодні я виграла апеляцію проти цього паліціянта".

Деталі: За словами Устінової, Шевцов подав на неї до суду за слова, що такі люди як він недостойні носити звання офіцера.

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, за яким нардепку намагалися змусити видалити пост про Шевцова, відшкодувати йому моральну шкоду та через яке арештували її майно (квартиру і машину) та намагалися арештувати всі рахунки.

Вона додала, що нарешті зможе зняти арешти з майна.

Передісторія: У серпні суд наклав арешт на квартиру народної депутатки від фракції "Голос" Олександри Устінової через заяву поліцейського чиновника Євгена Шевцова, який вже не раз був фігурантом антикорупційних розслідувань журналістів. Крім того, її автівку оголосили в розшук.

Нагадаємо:

  • Ще у 2020 році "Наші Гроші з Денисом Бігусом" провели розслідування і з'ясували, що дружина Євгена Шевцова - Альона Шевцова отримала у подарунок приміщення в центрі Києва, з якого перед тим зняла арешт злочинна група "чорних реєстраторів".
  • Також було розслідування блогерської платформи Enigma, у якому йшлося про сфабрикований арешт, який, серед інших, влаштували Альона і Євген Шевцови. Після цього Enigma повідомляла, що її через цей матеріал почали блокувати.

Українська правда
Теми: судВерховна Рада


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