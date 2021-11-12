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Суд принял сторону нардепа Устиновой в споре с полицейским Шевцовым

Пятница, 12 ноября 2021, 17:21
АЛЕКСАНДРА УСТИНОВА. ФОТО С ЕЕ СТРАНИЦЫ В FACEBOOK

Апелляционный суд отменил решение суда предыдущей инстанции, по которому у нардепки Александры Устиновой арестовали квартиру и машину по заявлению полицейского чиновника и фигуранта журналистских расследований Евгения Шевцова.

Источник: Facebook-страница нардепа Александры Устиновой

Прямая речь: "Сегодня закончилась полуторалетняя история моей войны по судам с Евгением Шевцовым одним из руководителей в Нацполе…

6 судов, больше года волокиты, несколько месячных зарплат на адвокатов, арест моей машины и квартиры и много других "приятностей", но сегодня я выиграла апелляцию против этого полицейского".

Детали: По словам Устиновой, Шевцов подал на нее в суд за слова, что такие люди, как он недостойны носить звание офицера.

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева, согласно которому нардепку пытались заставить удалить пост о Шевцове, возместить ему моральный ущерб и из-за которого арестовали ее имущество (квартиру и машину) и пытались арестовать все счета.

Она добавила, что наконец-то сможет снять аресты с имущества.

Предыстория: В августе суд наложил арест на квартиру народного депутата от фракции "Голос" Александры Устиновой из-за заявления полицейского чиновника Евгения Шевцова, который уже не раз был фигурантом антикоррупционных расследований журналистов. Кроме того, ее машину объявили в розыск.

Напомним:

  • Еще в 2020 году "Наши гроши с Денисом Бигусом" провели расследование и выяснили, что жена Евгения Шевцова - Алена Шевцова получила в подарок помещение в центре Киева, с которого перед тем сняла арест преступная группа "черных регистраторов".
  • Также было расследование блогерской платформы Enigma, в котором говорилось о сфабрикованном аресте, который, среди прочих, устроили Алена и Евгений Шевцовы. После этого Enigma сообщала, что ее из-за этого материала начали блокировать.

Украинская правда
Темы: судВерховная Рада
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