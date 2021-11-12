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Bellingcat знайшла докази, що катівня "Ізоляція" підконтрольна ФСБ РФ

П'ятниця, 12 листопада 2021, 21:15
Bellingcat знайшла докази, що катівня Ізоляція підконтрольна ФСБ РФ
Христо Грозєв, фото gettyimages

Розслідувачі Bellingcat повідомили, що знайшли докази того, що катівня "Ізоляція" у Донецьку – це структура, підконтрольна російським спецслужбам.

Джерело: Керівник відділу розслідувань видання Bellingcat Христо Грозєв в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Грозєва: "Ми розпочали це розслідування після мого знайомства зі Стасом Асєєвим… Перша частина нашого розслідування була досить швидкою, нескладною – ми змогли виявити російські паспорти трьох катів… це Кривоніс, Бутенко, Єремичів.

Я прочитав книгу Станіслава (Асєєва – ред.), я зрозумів, що цю справу треба довести до міжнародного кримінального суду. І треба шукати не лише тих, хто займався тортурами, а тих, хто їм давав накази, хто їх руками виривав зізнання.

Для мене було зрозуміло, хто стоїть над ними, хто їх курує. І ось упродовж року ми змогли дійти досить високо, і зрозуміти, що це підконтрольна структура російської ФСБ.

Усі куратори, які там були з ФСБ, намагалися захистити свою особистість вигаданими особами та прізвиськами, але ми змогли все-таки за рік знайти саме справжніх кураторів та їхні справжні особи".

Деталі: Грозєв зазначив, що вони над матеріалом працюють разом із колегами – російським виданням The Insider та з "Радіо Свобода".

Все, що вони дізналися, опублікують "дуже скоро", а так само назвуть імена кураторів з ФСБ Росії.

Також Христо Грозєв розповів, що Bellingcat спробує розслідувати інше питання – чому Куликовський, будучи 2 роки в Україні, не потрапив до рук правосуддя.

Знати більше: Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах Донецька

Журналіст і публіцист, бранець "ДНР" Станіслав Асєєв: Моя мрія – про все забути

Передісторія:

  • Колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція" затримали у Києві контррозвідники СБУ.
  • Він є фігурантом кримінального провадження щодо злочинів в "Ізоляції", за яким поліція Донеччини протягом семи років здійснює масштабне розслідування, зазначають в МВС.
  • Служба безпеки опублікувала окремі елементи свідчень колишнього бойовика терористичної організації "ДНР" Дениса Куліковського, який очолював незаконну в’язницю бойовиків "Ізоляція".

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

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