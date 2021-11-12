Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Bellingcat нашла доказательства, что пыточная "Изоляция" подконтрольна ФСБ РФ

Пятница, 12 ноября 2021, 21:15
Bellingcat нашла доказательства, что пыточная Изоляция подконтрольна ФСБ РФ
Христо Грозев, фото gettyimages

Расследователи Bellingcat сообщили, что нашли доказательства того, что застенка "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

Источник: Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Грозева: "Мы начали это расследование после моего знакомства со Стасом Асеевым… Первая часть нашего расследования была довольно быстрой, несложной – мы смогли обнаружить российские паспорта трех палачей… это Кривонос, Бутенко, Еремичев.

Я прочитал книгу Станислава (Асеева – ред.), я понял, что это дело нужно довести до международного уголовного суда. И надо искать не только тех, кто занимался пытками, а тех, кто им давал приказы, кто их руками вырывал признания.

Для меня было понятно, кто стоит над ними, кто их курирует. И вот на протяжении года мы смогли дойти довольно высоко, и понять, что это подконтрольная структура российской ФСБ.

Все кураторы, которые там были с ФСБ, пытались защитить свою личность вымышленными личностями и прозвищами, но мы смогли все-таки за год найти именно настоящих кураторов и их настоящие личности".

Детали: Грозев отметил, что они над материалом работают вместе с коллегами – российским изданием The Insider и с "Радио Свобода".

Все, что они узнали, опубликуют "очень скоро", а также назовут имена кураторов с ФСБ России.

Также Христо Грозев рассказал, что Bellingcat попытается расследовать другой вопрос – почему Куликовский, будучи 2 года в Украине, не попал в руки правосудия.

Знать больше: Страх и смерть в "Изоляции". Как пытают людей в подвалах Донецка

Журналист и публицист, пленник "ДНР" Станислав Асеев: Моя мечта – все забыть

Предыстория:

  • Бывший боевик террористической организации "ДНР", глава незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция" был задержан в Киеве контрразведчиками СБУ.
  • Он является фигурантом уголовного производства по преступлениям в "Изоляции", согласно которому полиция Донбасса в течение семи лет осуществляет масштабное расследование, отмечают в МВД.
  • Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний бывшего боевика террористической организации "ДНР" Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму боевиков "Изоляция".

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Последние новости
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
Все новости...
Реклама: