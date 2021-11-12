Bellingcat нашла доказательства, что пыточная "Изоляция" подконтрольна ФСБ РФ
Расследователи Bellingcat сообщили, что нашли доказательства того, что застенка "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.
Источник: Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь Грозева: "Мы начали это расследование после моего знакомства со Стасом Асеевым… Первая часть нашего расследования была довольно быстрой, несложной – мы смогли обнаружить российские паспорта трех палачей… это Кривонос, Бутенко, Еремичев.
Я прочитал книгу Станислава (Асеева – ред.), я понял, что это дело нужно довести до международного уголовного суда. И надо искать не только тех, кто занимался пытками, а тех, кто им давал приказы, кто их руками вырывал признания.
Для меня было понятно, кто стоит над ними, кто их курирует. И вот на протяжении года мы смогли дойти довольно высоко, и понять, что это подконтрольная структура российской ФСБ.
Все кураторы, которые там были с ФСБ, пытались защитить свою личность вымышленными личностями и прозвищами, но мы смогли все-таки за год найти именно настоящих кураторов и их настоящие личности".
Детали: Грозев отметил, что они над материалом работают вместе с коллегами – российским изданием The Insider и с "Радио Свобода".
Все, что они узнали, опубликуют "очень скоро", а также назовут имена кураторов с ФСБ России.
Также Христо Грозев рассказал, что Bellingcat попытается расследовать другой вопрос – почему Куликовский, будучи 2 года в Украине, не попал в руки правосудия.
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Предыстория:
- Бывший боевик террористической организации "ДНР", глава незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция" был задержан в Киеве контрразведчиками СБУ.
- Он является фигурантом уголовного производства по преступлениям в "Изоляции", согласно которому полиция Донбасса в течение семи лет осуществляет масштабное расследование, отмечают в МВД.
- Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний бывшего боевика террористической организации "ДНР" Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму боевиков "Изоляция".