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Нові правила у транспорті на Київщині: потрібно мати ковід-сертифікат або тест

Субота, 13 листопада 2021, 00:35
Фото з сайту biz.today.ua

Із суботи, 13 листопада, згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки змінюються правила пасажирських перевезень у приміському сполученні Київської області.

Джерело: УЗ, КОДА

Деталі: Так, із 13 листопада проїзд в усіх приміських електричках, автобусах, маршрутках області здійснюється за наявності:

  • або сертифікату про вакцинацію;
  • або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;
  • або негативного експрес-тесту на COVID-19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.

"У разі відсутності одного із зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією" – зазначають в УЗ.

Загалом громадський транспорт у межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком.

Нагадаємо: Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19, на деяких вокзалах відкрили пункти вакцинації та експрес-тестування.

Українська правда
Теми: Київська областьтранспорткарантин


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