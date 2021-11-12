Нові правила у транспорті на Київщині: потрібно мати ковід-сертифікат або тест

Із суботи, 13 листопада, згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки змінюються правила пасажирських перевезень у приміському сполученні Київської області.

Джерело: УЗ, КОДА

Деталі: Так, із 13 листопада проїзд в усіх приміських електричках, автобусах, маршрутках області здійснюється за наявності:

або сертифікату про вакцинацію;

або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;

або негативного експрес-тесту на COVID-19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.

"У разі відсутності одного із зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією" – зазначають в УЗ.

Загалом громадський транспорт у межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком.

Нагадаємо: Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19, на деяких вокзалах відкрили пункти вакцинації та експрес-тестування.