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Новые правила в транспорте на Киевщине: нужно иметь ковид-сертификат или тест

Суббота, 13 ноября 2021, 00:35
Фото с сайта biz.today.ua

С субботы, 13 ноября, согласно решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, изменяются правила пассажирских перевозок в пригородном сообщении Киевской области.

Источник: УЗ, КОДА

Детали: Так, с 13 ноября проезд во всех пригородных электричках, автобусах, маршрутках области осуществляется при наличии:

  • или сертификата о вакцинации;
  • или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;
  • или отрицательного экспресс-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.

"В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией" – отмечают в УЗ.

Общественный транспорт в пределах области и до Киева продолжит курсировать по обычному графику.

Напомним: С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid-19, на некоторых вокзалах открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

Украинская правда
Темы: Киевская областьтранспорткарантин
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