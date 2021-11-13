Новые правила в транспорте на Киевщине: нужно иметь ковид-сертификат или тест

С субботы, 13 ноября, согласно решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, изменяются правила пассажирских перевозок в пригородном сообщении Киевской области.

Источник: УЗ, КОДА

Детали: Так, с 13 ноября проезд во всех пригородных электричках, автобусах, маршрутках области осуществляется при наличии:

или сертификата о вакцинации;

или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;

или отрицательного экспресс-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.

"В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией" – отмечают в УЗ.

Общественный транспорт в пределах области и до Киева продолжит курсировать по обычному графику.

Напомним: С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid-19, на некоторых вокзалах открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования.