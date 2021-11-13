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Водій, який збив підлітків на переході, може вийти з-під варти за 340 тисяч гривень

Субота, 13 листопада 2021, 02:55
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Водія, який у стані наркотичного сп'яніння збив підлітків на переході, Київський районний суд Харкова відправив під варту на 2 місяці з можливістю вийти під заставу у розмірі 340 тисяч гривень.

Джерело: Суспільне

Пряма мова речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка: "Ухвалою судді Київського районного суду Харкова було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з правом на внесення застави у розмірі 340 тисяч гривень водію, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а саме ДТП на проспекті Науки, він наїхав на двох неповнолітніх осіб".

"Прокурор у судовому засіданні просив обрати тримання під вартою, суддя попросив зазначити суму застави, яка б прокуратуру влаштовувала. Ми просили 10 млн грн".

Деталі: Адвокатка водія відмовилася від коментарів: "Зараз така позиція захисту – пояснення ми не надаємо. Триває досудове слідство".

Сам підозрюваний сказав, що "згоден із провиною".

Прокуратура має намір оскаржувати ухвалу про запобіжний захід, сказав Чубенко.

За його словами, каяття з боку підозрюваного немає: "Особа посилається на ст. 63 Конституції, що дає право не давати будь-які свідчення щодо себе".

Передісторія:

  • У четвер в Харкові водій на "Тойоті" збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло пішохідного переходу в Харкові.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що винуватець ДТП раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду.
  • Як з’ясувалося, водій автомобіля Toyota Land Cruiser, який збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході у Харкові, на момент дорожньо-транспортної пригоди був у стані наркотичного сп'яніння.

Теми: ХарківДТПсуд


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