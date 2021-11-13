Водитель, сбивший подростков, может выйти из-под стражи за 340 тысяч гривен
Водителя, который в состоянии наркотического опьянения сбил подростков на переходе, Киевский районный суд Харькова отправил под стражу на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.
Источник: Общественное
Прямая речь пресс-секретаря прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко: "По постановлению судьи Киевского районного суда Харькова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом на внесение залога в размере 340 тысяч гривен водителю, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, а именно ДТП по проспекту Науки, он наехал на двух несовершеннолетних лиц".
"Прокурор в судебном заседании просил избрать содержание под стражей, судья попросил указать сумму залога, которая бы прокуратуру устраивала. Мы просили 10 млн грн".
Детали: Адвокат водителя отказался от комментариев: "Сейчас такая позиция защиты – объяснения мы не даем. Продолжается досудебное следствие".
Сам подозреваемый сказал, что "согласен с виной".
Прокуратура намерена обжаловать решение о мере пресечения, сказал Чубенко.
По его словам, раскаяния со стороны подозреваемого нет: "Лицо ссылается на ст. 63 Конституции, что дает право не давать какие-либо показания относительно себя".
Предыстория:
- В четверг в Харькове водитель на "Тойоте" сбил двух детей, переходивших дорогу на зеленый свет пешеходного перехода в Харькове.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что виновник ДТП ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда.
- Как выяснилось, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, сбивший 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе в Харькове, на момент дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии наркотического опьянения.