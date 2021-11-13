Водителя, который в состоянии наркотического опьянения сбил подростков на переходе, Киевский районный суд Харькова отправил под стражу на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.

Источник: Общественное

Прямая речь пресс-секретаря прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко: "По постановлению судьи Киевского районного суда Харькова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом на внесение залога в размере 340 тысяч гривен водителю, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, а именно ДТП по проспекту Науки, он наехал на двух несовершеннолетних лиц".

"Прокурор в судебном заседании просил избрать содержание под стражей, судья попросил указать сумму залога, которая бы прокуратуру устраивала. Мы просили 10 млн грн".

Детали: Адвокат водителя отказался от комментариев: "Сейчас такая позиция защиты – объяснения мы не даем. Продолжается досудебное следствие".

Сам подозреваемый сказал, что "согласен с виной".

Прокуратура намерена обжаловать решение о мере пресечения, сказал Чубенко.

По его словам, раскаяния со стороны подозреваемого нет: "Лицо ссылается на ст. 63 Конституции, что дает право не давать какие-либо показания относительно себя".

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