Росія підтвердила загибель двох своїх десантників у Білорусі

Російське Міноборони підтвердило, що на білоруському полігоні "Гозький" загинули двоє російських десантників.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "Внаслідок раптового сильного пориву вітру біля землі сталося сходження парашутистів двох військовослужбовців за контрактом, які мали високу кваліфікацію інструкторів парашутної підготовки. У обох парашутистів згасли куполи…

Незважаючи на зусилля лікарів, від отриманих травм обидва російські військовослужбовці за контрактом померли".

"Встановлюються всі обставини того, що сталося".

Деталі: При цьому один із двох загиблих російських військовослужбовців під час десантування у Гродно намагався врятувати їх обох за допомогою запасного парашута.

"Один із військовослужбовців зробив спробу зупинити неконтрольоване падіння обох, використавши свій запасний парашут", – йдеться у повідомленні.

Передісторія: Росія направила до Білорусі підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненські області, що межує з Польщею і Литвою.