Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия подтвердила гибель двух своих десантников в Беларуси

Суббота, 13 ноября 2021, 03:48
фото: Минобороны РБ

Российское Минобороны подтвердило, что на белорусском полигоне "Гожский" погибли два российских десантника.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола…

Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались".

"Устанавливаются все обстоятельства случившегося".

Детали: При этом один из двух погибших при десантировании в Гродно российских военнослужащих пытался спасти их обоих при помощи запасного парашюта.

"Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют", – говорится в сообщении.

Предыстория: Россия направила в Беларусь подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненские области, граничащей с Польшей и Литвой.

Темы: БеларусьРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗеленский пообещал тысячу гривен всем привитым

"Слуги" решили выгнать нардепа из фракции

Венедиктова удивлена ​​словами экс-журналистки Kyiv Post, но в суд не пойдет

фотоПартию "Слуга народа" возглавила нардепка Шуляк

Еще одну область отправили в "красную" зону Covid

ВСК назвала причины Иловайской трагедии

Все новости...
Беларусь
Новости 12 ноября: граница Беларуси, скандал с Укрэксимбанком
Двое российских десантников погибли при высадке в Беларуси – СМИ
В НАТО призвали Беларусь прекратить создание искусственного кризиса на границах
Последние новости
20:17
НБУ объяснил рекордный объем покупки валюты и укрепление гривны
19:56
видеоЗеленский пообещал тысячу гривен всем привитым
19:38
Кабмин выделил 67,5 миллионов для выявления штамма "Дельта" в регионах
19:20
"Слуги" решили выгнать нардепа из фракции
19:06
Бизнес направил рекордное за три года количество жалоб к омбудсмену
18:47
Diia.Space: Минцифры открыло офлайн-точку в UNIT.City
18:43
В Греции на фоне вспышки Covid-19 протестовали работники государственных больниц
18:34
Двум фискалам в Тернопольской области дали по 8 лет тюрьмы из-за взятки
18:31
Bitcoin получил самое большое обновление за 4 года: что изменилось
18:28
Венедиктова удивлена ​​словами экс-журналистки Kyiv Post, но в суд не пойдет
Все новости...