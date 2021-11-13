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Россия подтвердила гибель двух своих десантников в Беларуси

Суббота, 13 ноября 2021, 02:48
Россия подтвердила гибель двух своих десантников в Беларуси
фото: Минобороны РБ

Российское Минобороны подтвердило, что на белорусском полигоне "Гожский" погибли два российских десантника.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола…

Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались".

"Устанавливаются все обстоятельства случившегося".

Детали: При этом один из двух погибших при десантировании в Гродно российских военнослужащих пытался спасти их обоих при помощи запасного парашюта.

"Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют", – говорится в сообщении.

Предыстория: Россия направила в Беларусь подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненские области, граничащей с Польшей и Литвой.

Темы: БеларусьРосcия
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