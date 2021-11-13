Доба на Донбасі: двоє загиблих бійців і один поранений
Упродовж доби 12 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, двоє військовослужбовців загинули, підірвавшись на невідомому пристрої, ще один – дістав поранення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь.
Загалом найманці застосовували гранатомети різних систем, міномети, кулемети й іншу стрілецьку зброю.
Зокрема, окупанти здійснювали обстріли:
- в напрямку Попасної та Новоолександрівки
- в бік Новотроїцького
- поблизу Новолуганського
- біля Широкиного.
Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.
Один воїн дістав вогнепальне поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.
Станом на 7 годину ранку 13 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.