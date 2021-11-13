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Доба на Донбасі: двоє загиблих бійців і один поранений

Субота, 13 листопада 2021, 07:34
фото: штаб ООС

Упродовж доби 12 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, двоє військовослужбовців загинули, підірвавшись на невідомому пристрої, ще один – дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь.

Загалом найманці застосовували гранатомети різних систем, міномети, кулемети й іншу стрілецьку зброю.

Зокрема, окупанти здійснювали обстріли:

  • в напрямку Попасної та Новоолександрівки
  • в бік Новотроїцького
  • поблизу Новолуганського
  • біля Широкиного.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

Один воїн дістав вогнепальне поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 13 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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