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Сутки на Донбассе: двое погибших бойцов и один раненый

Суббота, 13 ноября 2021, 06:34
Сутки на Донбассе: двое погибших бойцов и один раненый
фото: штаб ООС

За сутки 12 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, двое военнослужащих погибли, взорвавшись на неизвестном устройстве, еще один – получил ранение.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь.

В общем, наемники применяли гранатометы различных систем, минометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.

В частности, оккупанты производили обстрелы:

  • в направлении Попасной и Новоалександровки
  • в сторону Новотроицкого
  • вблизи Новолуганского
  • возле Широкино.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставлено медицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра 13 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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