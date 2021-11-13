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Covid в Украине: почти 700 умерших за сутки, больше всего на Днепропетровщине

Суббота, 13 ноября 2021, 08:17
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых случая коронавирусной болезни, 695 людей скончались.

Источник: Минздрав

Детали: госпитализировано за сутки 4 564 человека, выздоровело – 25 415 человек.

Среди новых больных – 1622 детей и 436 медработников.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и в Киеве (1839).

Больше всего летальных исходов – в Днепропетровской (85), а также в Запорожской области (55) и в Киеве (53).

За все время пандемии в Украине обнаружили 3 203 149 случаев коронавируса, умерло 76 302 больных, выздоровело 2 620 094 человека, проведено ПЦР-тестирований – 15 189 223.

Что предшествовало: За сутки 11 ноября в Украине зафиксировали 24 058 новых случаев Covid, госпитализированы 4 318 человек, 750 человек умерли, 21 941 пациент выздоровел.

За сутки 8 ноября в Украине был зафиксирован антирекорд по суточной смертности – 833 человека. Предыдущий максимум – 793 случая – был зафиксирован за 5 ноября.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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