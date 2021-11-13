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Лукашенко заговорив про можливу війну в Білорусі

Субота, 13 листопада 2021, 16:09
Лукашенко заговорив про можливу війну в Білорусі
Лукашенко, фото BELTA/AFP/Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі попросив у президента РФ Володимира Путіна надати йому кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та припустив, що на території країни можуть розпочатися військові дії.

Джерело: Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському журналу "Национальная оборона", яке цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку. Нехай стоять. Це 500 кілометрів (радіус дії комплексів – УП), бо наш "Полонез" – до 300 кілометрів. Зараз тормошу вашого президента (Путіна – УП), мені потрібні тут ці 500-кілометрові ракетні установки".

Деталі: Лукашенко також згадав, як на російсько-білоруських навчаннях "Захід-2021" було здійснено пуски ракет. За словами самопроголошеного президента РБ, військові знають, "де ракетою треба завдати удару, і "Точку" задіяти, і "Бук-МБ".

Білоруську армію він охарактеризував як "підготовлену" та "непогано озброєну". Також Лукашенко припустив, як на території Білорусі могли б розвиватись військові дії.

Пряма мова: "Але в нас війна буде інша. У нас лісисто-болотиста місцевість. І якщо проти нас буде наземна операція, нам треба вміти воювати на землі. Ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть у Білорусі – ми готові до цього".

Нагадаємо:

  • Росія направила до Білорусії підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненські області, що межує з Польщею і Литвою.
  • Озброєні білоруські силовики прибувають до польсько-білоруського кордону у районі пропускного пункту Кузьниця.

"Українська правда" в Threads

Теми: війнаЛукашенкоБілорусьПутінРосія
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