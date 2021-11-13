Лукашенко заговорил о возможной войне в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси попросил у президента РФ Владимира Путина предоставить ему несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и предположил, что на территории страны могут начаться военные действия.

Источник: Александр Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона", которое цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия комплексов - УП), потому что наш "Полонез" – до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента (Путина - УП), мне нужны здесь эти 500-километровые ракетные установки".

Детали: Лукашенко также упомянул, как на российско-белорусских учениях "Запад-2021" были произведены пуски ракет. По словам Самопровозглашенного президента РБ, военные знают, "где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ".

Белорусскую армию он охарактеризовал как "подготовленную" и "неплохо вооруженную". Также Лукашенко предположил, как на территории Беларуси могли бы развиваться военные действия.

Прямая речь: "Но у нас война будет другая. У нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле. Ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси – мы к этому готовы".

Напомним: