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Азербайджан заявляє про обстріли, здійснені вірменською армією

Субота, 13 листопада 2021, 17:56
Карабах, фото AFP/Getty Images

Міністерство оборони Азербайджанської Республіки у суботу ввечері заявило, що Вірменія відновила обстріли.

Джерело: пресслужба військового відомства Азербайджану

Дослівно: "Збройні сили Вірменії в черговий раз здійснили провокацію в напрямку Кяльбаджарського району (межує з Нагірним Карабахом - УП). З полудня 13 листопада підрозділи вірменських збройних сил з позицій в населеному пункті Йухари Шорджа Баскеркечярського району обстрілюють з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів позиції Азербайджанської армії, дислоковані у напрямку населеного пункту Зяйлик Кяльбаджарського району".

Деталі: У повідомленні йдеться, що підрозділи армії Азербайджану "вживають адекватних заходів для припинення провокації противника".

При цьому, за даними відомства, наразі перестрілка на цьому напрямку триває.

Район обстрілів на мапі
Район обстрілів на мапі

Нагадаємо:

  • У квітні Азербайджан знайшов докази обстрілу своєї території російськими ракетами "Іскандер".

Знати більше: Незакінчений конфлікт - що відбувається з Карабахом за рік після війни

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахАзербайджанАрменіявійна


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