Азербайджан заявляє про обстріли, здійснені вірменською армією

Міністерство оборони Азербайджанської Республіки у суботу ввечері заявило, що Вірменія відновила обстріли.

Джерело: пресслужба військового відомства Азербайджану

Дослівно: "Збройні сили Вірменії в черговий раз здійснили провокацію в напрямку Кяльбаджарського району (межує з Нагірним Карабахом - УП). З полудня 13 листопада підрозділи вірменських збройних сил з позицій в населеному пункті Йухари Шорджа Баскеркечярського району обстрілюють з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів позиції Азербайджанської армії, дислоковані у напрямку населеного пункту Зяйлик Кяльбаджарського району".

Деталі: У повідомленні йдеться, що підрозділи армії Азербайджану "вживають адекватних заходів для припинення провокації противника".

При цьому, за даними відомства, наразі перестрілка на цьому напрямку триває.

Район обстрілів на мапі

Нагадаємо:

У квітні Азербайджан знайшов докази обстрілу своєї території російськими ракетами "Іскандер".

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