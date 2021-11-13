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Азербайджан заявляет про обстрел армянскими вооруженными силами

Суббота, 13 ноября 2021, 16:56
Азербайджан заявляет про обстрел армянскими вооруженными силами
Карабах, фото AFP/Getty Images

Министерство обороны Азербайджанской Республики в субботу вечером заявило, что Армения возобновила обстрелы.

Источник: пресс-служба военного ведомства Азербайджана

Дословно: "Вооруженные силы Армении в очередной раз совершили провокацию в направлении Кяльбаджарского района (граничит с Нагорным Карабахом - УП). С полудня 13 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергают обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района".

Детали: В сообщении говорится, что подразделения армии Азербайджана "принимают адекватные меры для пресечения провокации противника".

При этом по данным ведомства, в настоящее время перестрелка в этом направлении продолжается.

Район обстрелов на карте
Район обстрелов на карте

Напомним:

  • В апреле Азербайджан нашел доказательства обстрела своей территории российскими ракетами "Искандер".

Знать больше: Незаконченный конфликт - что происходит с Карабахом через год после войны

Украинская правда

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Темы: Нагорный КарабахАзербайджанАрмениявойна
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