Азербайджан заявляет про обстрел армянскими вооруженными силами

Министерство обороны Азербайджанской Республики в субботу вечером заявило, что Армения возобновила обстрелы.

Источник: пресс-служба военного ведомства Азербайджана

Дословно: "Вооруженные силы Армении в очередной раз совершили провокацию в направлении Кяльбаджарского района (граничит с Нагорным Карабахом - УП). С полудня 13 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергают обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района".

Детали: В сообщении говорится, что подразделения армии Азербайджана "принимают адекватные меры для пресечения провокации противника".

При этом по данным ведомства, в настоящее время перестрелка в этом направлении продолжается.

Район обстрелов на карте

Напомним:

В апреле Азербайджан нашел доказательства обстрела своей территории российскими ракетами "Искандер".

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