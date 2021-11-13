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Війна на сході: гібридні війська РФ знову застосували озброєний безпілотник

Субота, 13 листопада 2021, 18:37
Фото ЗСУ

У суботу, 13 листопада, на Донбасі контрольовані Росією незаконні збройні формування вчергове порушили режим "тиші" - скинули постріл ВОГ-17 за допомогою безпілотника, а також відкривали вогонь з кулеметів, гранатометів й іншої зброї.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Серед українських військових втрат немає.

В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. 

В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки, що на Луганщині, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Нагадаємо:

  • Російські збройні формування активно використовують свої безпілотники для атаки позицій Збройних сил України, минулого тижня один з БПЛА окупантів вдалося збити.

Українська правда
Теми: війнаООСРосіяУкраїна


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