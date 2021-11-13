Війна на сході: гібридні війська РФ знову застосували озброєний безпілотник
У суботу, 13 листопада, на Донбасі контрольовані Росією незаконні збройні формування вчергове порушили режим "тиші" - скинули постріл ВОГ-17 за допомогою безпілотника, а також відкривали вогонь з кулеметів, гранатометів й іншої зброї.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Серед українських військових втрат немає.
В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
Біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Катеринівки, що на Луганщині, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".
Нагадаємо:
- Російські збройні формування активно використовують свої безпілотники для атаки позицій Збройних сил України, минулого тижня один з БПЛА окупантів вдалося збити.