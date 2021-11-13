Война на востоке: гибридные войска РФ снова применили вооруженный беспилотник

В субботу, 13 ноября, на Донбассе контролируемые Россией незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим "тишины" - сбросили выстрел ВОГ-17 с помощью беспилотника, а также открывали огонь из пулеметов, гранатометов и другого оружия.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Среди украинских военных потерь нет.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Чермалык противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Около населенного пункта Гнутово российские наемники обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Катериновки на Луганщине оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Напомним: