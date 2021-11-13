Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти на сході поранили бійця ЗСУ

Субота, 13 листопада 2021, 19:58
Окупанти на сході поранили бійця ЗСУ
Фото ОТУ "Схід"

13 листопада в результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення.

Джерело: ОТУ "Схід" у Facebook

Деталі: Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації у суботу в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Дослівно: "В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця–задовільний".

Нагадаємо:

  • У вечірньому зведенні штабу про поранених українських бійців інформації не було, водночас зазначалося, що 13 листопада на Донбасі контрольовані Росією незаконні збройні формування скинули постріл ВОГ-17 за допомогою безпілотника, а також відкривали вогонь з кулеметів, гранатометів й іншої зброї.

Українська правда
Теми: війнаООСЗбройні силиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
війна
У Миколаєві зросла кількість жертв нічної атаки окупантів: загинуло подружжя
Воїни Нацгвардії взяли в полон російського командира з Чечні
Надання Україні винищувачів F-16 зупинить блокаду портів росіянами – Кулеба
Останні новини
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
Усі новини...
Реклама: