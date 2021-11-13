Окупанти на сході поранили бійця ЗСУ

13 листопада в результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення.

Джерело: ОТУ "Схід" у Facebook

Деталі: Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації у суботу в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Дослівно: "В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця–задовільний".

Нагадаємо: