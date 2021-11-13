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Окупанти на сході поранили бійця ЗСУ

Субота, 13 листопада 2021, 20:58
Фото ОТУ "Схід"

13 листопада в результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення.

Джерело: ОТУ "Схід" у Facebook

Деталі: Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації у суботу в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Дослівно: "В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця–задовільний".

Нагадаємо:

  • У вечірньому зведенні штабу про поранених українських бійців інформації не було, водночас зазначалося, що 13 листопада на Донбасі контрольовані Росією незаконні збройні формування скинули постріл ВОГ-17 за допомогою безпілотника, а також відкривали вогонь з кулеметів, гранатометів й іншої зброї.

Українська правда
Теми: війнаООСЗбройні силиРосія


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