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Оккупанты на востоке ранили бойца ВСУ

Суббота, 13 ноября 2021, 20:58
Фото ОТГ "Схід"

13 ноября в результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Источник: ОТГ "Схід" в Facebook

Детали: Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации в субботу в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное".

Напомним:

  • В вечерней сводке штаба о раненых украинских бойцах информации не было, в то же время отмечалось, что 13 ноября на Донбассе контролируемые Россией незаконные вооруженные формирования сбросили выстрел ВОГ-17 с помощью беспилотника, а также открывали огонь из пулеметов, гранатометов и другого оружия.

Украинская правда
Темы: войнаООСВооруженные силыРосcия
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