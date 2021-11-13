Оккупанты на востоке ранили бойца ВСУ

13 ноября в результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Источник: ОТГ "Схід" в Facebook

Детали: Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации в субботу в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное".

Напомним: