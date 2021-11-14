Россия предоставит Лукашенко истребители и оружие – росСМИ
Воскресенье, 14 ноября 2021, 09:47
Россия подписала с Беларусью контракты на поставку военных самолетов и вооружения.
Источник: РИА Новости
Детали: Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал о договоренностях между Россией и Республикой Беларусь
По его словам, Москва и Минск подписали в 2021 контракты на поставку в Беларусь истребителей, вертолетов и средств ПВО. Дат поставок при этом он не уточнил.
Прямая речь: "В текущем году с Беларусью были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения".
Напомним:
- Самопровозглашенный президент Беларуси попросил у президента РФ Владимира Путина предоставить ему несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и предположил, что на территории страны могут начаться военные действия.
- Россия направила в Белорусь подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой.