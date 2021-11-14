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Россия предоставит Лукашенко истребители и оружие – росСМИ

Воскресенье, 14 ноября 2021, 09:47
Российское оружие, фото министерства обороны РФ

Россия подписала с Беларусью контракты на поставку военных самолетов и вооружения.

Источник: РИА Новости

Детали: Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал о договоренностях между Россией и Республикой Беларусь

По его словам, Москва и Минск подписали в 2021 контракты на поставку в Беларусь истребителей, вертолетов и средств ПВО. Дат поставок при этом он не уточнил.

Прямая речь: "В текущем году с Беларусью были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения".

Напомним:

  • Самопровозглашенный президент Беларуси попросил у президента РФ Владимира Путина предоставить ему несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и предположил, что на территории страны могут начаться военные действия.
  • Россия направила в Белорусь подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой.

Темы: оружиеЛукашенкоРосcияБеларусь
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