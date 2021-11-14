Россия предоставит Лукашенко истребители и оружие – росСМИ

Россия подписала с Беларусью контракты на поставку военных самолетов и вооружения.

Источник: РИА Новости

Детали: Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал о договоренностях между Россией и Республикой Беларусь

По его словам, Москва и Минск подписали в 2021 контракты на поставку в Беларусь истребителей, вертолетов и средств ПВО. Дат поставок при этом он не уточнил.

Прямая речь: "В текущем году с Беларусью были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения".

Напомним: