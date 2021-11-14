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Війна на Донбасі: Окупанти поранили водія-санітара

Неділя, 14 листопада 2021, 06:20
Війна на Донбасі: Окупанти поранили водія-санітара
STR/AFP via Getty Images

14 листопада окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм в напрямку Невельського – внаслідок обстрілу дістав поранення водій-санітар.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїну надали домедичну допомогу та госпіталізували. Стан його здоров’я – важкий.

Зазначається, що пошкоджено два санітарні автомобілі.

13 листопада на Донбасі  було 7 порушень режиму припинення вогню, з них два -  з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Троїцького ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Чермалика противник з безпілотника скинув ВОГ-17. Біля Гнутового російські найманці стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки на Луганщині  окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Поблизу Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, в бік Золотого-4 - з мінометів калібру 82 мм.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як повідомлялося, 13 листопада в результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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