Гибридные войска РФ обстреляли минометами жилые дома, люди оказались под завалами

По меньшей мере четыре частных дома пострадали в ночь на воскресенье в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района.

Источник: глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook

Детали: По словам Кириленко, два обстрелянных дома уничтожены полностью.

Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной.

Боевики открыли огонь ночью из 120-миллиметровых минометов.

Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь мирным жителям.

Прямая речь: "При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал. По сообщению штаба ООС, ранен один военнослужащий - водитель-санитар. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое".

Невельское находится недалеко от линии фронта, на свободной от российских оккупантов территории Донетчины:

Невельское на карте

Напомним: