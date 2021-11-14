На сторінці бригади ЗСУ з'явилося повідомлення про готовність знищувати диверсантів із Білорусі

На сторінці 61-шої окремої піхотної єгерської бригади ЗСУ з'явилося попередження, що диверсанти, які можуть маскуватися під мігрантів, якщо такі потраплять на територію України з Білорусі – будуть знищені. Однак Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті заявляє, що такої бригади не існує.

Джерело: пресслужба бригади у Facebook, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Дослівно 61 бригада: "На жаль, на цей час прес-служба 61 ОПЄБр не може вам надати відповідей на ваші чисельні запити щодо дій підрозділів нашої бригади біля кордону з Республікою Білорусь. Разом з тим, повідомляємо вам, що на цей час, підрозділи 61 ОПЄБр виконують свої завдання вздовж ділянки державного кордону з Республікою Білорусь і жодні інші особи, які можуть маскуватися під мігрантів, не потраплять на територію України. Вони просто будуть знищені нашими підрозділами".

Деталі: Військові наголосили, що не застосовуватимуть зброю проти мігрантів. Водночас готові дати відсіч диверсійно-розвідувальним групам противника, оскільки саме для боротьби з ними створена бригада.

Пізніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики заявив, що сторінка "61-ї окремої піхотної єгерської бригади" не має відношення до ЗС України, і такого підрозділу не існує.

Дослівно: "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з'ясував, що ця ФБ-сторінка не має відношення до ЗС України. А саме, що такого підрозділу як "61-а окрема піхотна єгерська бригада" не існує в природі. Простіше кажучи, він є фейковим".

Більше деталей: "Українська правда" намагалася отримати коментар у пресслужбі Сухопутних військ. Однак керівник пресслужби Володимир Фітьо на питання про існування даної бригади не відповів, порадивши звернутися до Міністерства оборони з офіційним запитом.

Міністерство оборони наразі не спростовувало повідомлення бригади.

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