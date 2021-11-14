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На странице бригады ВСУ появилось сообщение о готовности уничтожать диверсантов из Беларуси

Воскресенье, 14 ноября 2021, 12:43
Бойцы 61 ОПЕБр, фото Милитарного портала

На странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ появилось предупреждение, что диверсанты, которые могут маскироваться под мигрантов, если попадут на территорию Украины из Беларуси – будут уничтожены. Однако Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявляет, что такой бригады не существует.

Источник: пресс-служба бригады в Facebook, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Дословно бригада: "К сожалению, в настоящее время пресс-служба 61 ОПЕБр не может вам дать ответы на ваши многочисленные запросы относительно действий подразделений нашей бригады у границы с Республикой Беларусь. Вместе с тем, сообщаем вам, что в настоящее время, подразделения ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями".

Детали: Военные подчеркнули, что не станут применять оружие против мигрантов. В то же время, готовы дать отпор диверсионно-разведывательным группам противника, поскольку именно для борьбы с ними создана бригада.

Позже Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики заявил, что страница "61-й отдельной пехотной егерской бригады" не имеет отношения к ВС Украины и такого подразделения не существует.

Дословно: "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности выяснил, что эта ФБ-страница не имеет отношения к ВС Украины. А именно, такого подразделения как "61-я отдельная пехотная егерская бригада" не существует в природе. Проще говоря, оно является фейковым".

Больше деталей: "Украинская правда" пыталась получить комментарий в пресс-службе Сухопутных войск. Однако руководитель прессслужбы Владимир Фитьо на вопрос о существовании данной бригады не ответил, посоветовав обратиться в Министерство обороны с официальным запросом.

Министерство обороны пока не опровергало сообщение бригады.

Напомним:

  • Самопровозглашенный президент Беларуси попросил у президента РФ Владимира Путина предоставить ему несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и предположил, что на территории страны могут начаться военные действия.
  • Россия направила в Белорусь подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой.

Украинская правда
Темы: границаБеларусьУкраинаВооруженные силы
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