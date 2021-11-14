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Австрия вводит локдаун для невакцинированных

Воскресенье, 14 ноября 2021, 14:58
Австрия вводит локдаун для невакцинированных
Карантин, Фото Getty Images

Канцлер Австрии Александр Шалленберг заявил в воскресенье, что в стране с 15 ноября вводится локдаун для людей, не прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Приблизительно 65% населения Австрии полностью вакцинировано против COVID-19, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.

Многие австрийцы скептически относятся к вакцинам, и этот взгляд поддерживает ультраправая Партия свободы, третья по величине в парламенте.

Правительство Австрии заявляет, что таким частичным локдауном хочет избежать дополнительных ограничений для полностью вакцинированных.

"Мы должны повысить уровень вакцинации. Это позорно низкий уровень", - заявил Шалленберг на пресс-конференции в воскресенье, объявив о локдауне после видеоконференции с руководителями 9 австрийских регионов.

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн сообщил, что лица в возрасте 12 лет и младше будут освобождены от локдауна, в то время как непривитые от коронавируса люди смогут покидать свои дома только по ограниченному количеству причин, например, для работы или покупки предметов первой необходимости. Также локдаун не касается людей, выздоровевших после заболевания.

Ограничения будут действовать не менее 10 дней.

Многие чиновники в Австрии, в том числе представители консервативной партии Шалленберга и полиции, выразили сомнения в том, что такой локдаун может действовать должным образом, поскольку он распространяется только на часть населения. Однако Шалленберг и министр внутренних дел Карл Нехаммер заявили, что полиция будет проводить тщательную проверку.

Австрия с населением 9 млн человек сообщила об 11 552 новых случаях инфицирования и 17 смертях от коронавируса в воскресенье. Количество новых инфекций является самым высоким для воскресенья с начала пандемии.

2 327 человек находятся на больничном лечении из-за коронавируса. Из них 433 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, Нидерланды стали первой страной Западной Европы, вернувшей частичный локдаун. Ограничения для магазинов, спортивных соревнований и сферы общепита ввели на три недели как для привитых, так и для непривитых.

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Темы: локдаунАвстралиявакцинация
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