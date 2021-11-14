Данілов зібрав велику нараду: У Білорусі 16 тисяч "біженців", це може торкнутися нас

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що на території Білорусі перебуває близько 16 тисяч мігрантів, і ця криза може торкнутися безпосередньо України.

Джерело: Данілов після наради у Луцьку з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами ОДА щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону, повідомляє пресслужба РНБО, Данілов на брифінгу, який транслювала Волинська ОДА

Пряма мова Данілова: "Те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою, – це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні".

"Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування".

Деталі: Як повідомив секретар РНБО, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі знаходиться "вже близько 16 тисяч осіб – так званих біженців".

Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Він також висловив переконання щодо необхідності створення міжвідомчої робочої групи із залученням усіх силових структур, органів місцевого самоврядування для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування.

Пізніше на брифінгу Данілов заявив, що разом із "біженцями" на територію України можуть потрапити й інші особи.

"Серед цих біженців можуть бути не тільки біженці, а й інші особи, які є абсолютно недоречними на нашій території через ті наміри, які вони можуть тут мати", - сказав він.

Данілов також повідомив про ризики, пов'язані з коронавірусом, у разі потрапляння мігрантів в Україну.

"На превеликий жаль, у нас з'являється інформація щодо певного стану здоров'я тих людей, які там знаходяться. Світ знаходиться в стані ковіду. На превеликий жаль, частина людей, які там є на території Білорусі, померла. Від яких хвороб і що там сталося – питання трохи інше. Ми ще дивимося з точки зору біологічної безпеки. Нам вистачає власного ковіду, щоб нам хтось іще його заносив. І не тільки ковіду", - сказав секретар РНБО.

"Я хотів би подякувати тим мешканцям, які вже зголосилися розмістити в себе у разі необхідності наших військових, наших прикордонників – додатковий комплект, який ми у разі загострення ситуації дуже швидко направимо до місця дислокації", - сказав також він.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що здійснюється концентрація зусиль для протидії можливій загрозі. Зокрема задіяні всі структури МВС, відбувається взаємодія із ЗСУ, силами територіальної оборони, громадськими об’єднаннями. За словами Монастирського, ключовим завданням сьогодні є забезпечення мобільних сил реагування у разі загострення ситуації та можливих провокацій.

Участь у нараді також взяли голова СБУ Іван Баканов, командувач Національної гвардії Микола Балан, начальник ГУР МО Кирило Буданов, командувач ССО ЗСУ Григорій Галаган, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова Нацполіції Ігор Клименко, міністр оборони Олексій Резніков, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, ряд голів ОДА, тощо.

У нараді брали участь також посли Польщі та Литви.