Данилов собрал большое совещание: В Беларуси 16 тысяч "беженцев", это может затронуть нас

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что на территории Беларуси находится около 16 тысяч мигрантов, и этот кризис может затронуть непосредственно Украину.

Источник: Данилов после совещания в Луцке с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателями ОГА по дополнительным мерам по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы, сообщает пресс-служба СНБО, Данилов на брифинге, который транслировала Волынская ОГА

Прямая речь Данилова: "То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом – это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе".

"Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования".

Детали: Как сообщил секретарь СНБО, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится "уже около 16 тысяч человек – так называемых беженцев".

Данилов подчеркнул, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.

Он также убежден в необходимости создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования.

Позже на брифинге Данилов заявил, что вместе с беженцами на территорию Украины могут попасть и другие лица.

"Среди этих беженцев могут быть не только беженцы, но и другие лица, абсолютно неуместные на нашей территории из-за тех намерений, которые они могут здесь иметь", - сказал он.

Данилов также сообщил о рисках, связанных с коронавирусом, в случае попадания мигрантов в Украину.

"К большому сожалению, у нас появляется информация относительно определенного состояния здоровья тех людей, которые там находятся. Мир находится в состоянии ковида. К большому сожалению, часть людей, которые там находятся на территории Беларуси, умерла. От каких болезней и что там произошло – вопрос немного другой. Мы еще смотрим с точки зрения биологической безопасности. Нам хватает собственного ковида, чтобы нам кто-то еще его заносил. И не только ковида", - сказал секретарь СНБО.

"Я хотел бы поблагодарить тех жителей, которые уже согласились разместить у себя в случае необходимости наших военных, наших пограничников - дополнительный комплект, который мы в случае обострения ситуации очень быстро направим к месту дислокации", - сказал также он.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что осуществляется концентрация усилий по противодействию возможной угрозе. В частности, задействованы все структуры МВД, происходит взаимодействие с ВСУ, силами территориальной обороны, общественными объединениями. По словам Монастырского, ключевой задачей сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций.

Участие в совещании также приняли председатель СБУ Иван Баканов, командующий Национальной гвардией Николай Балан, начальник ГУР МО Кирилл Буданов, командующий ССО ВСУ Григорий Галаган, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Нацполиции Игорь Клименко, министр обороны Алексей Резников, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, ряд председателей ОГА и т.д.

В совещании приняли участие также послы Польши и Литвы.