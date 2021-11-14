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Резніков і Данілов пригрозили "ділкам": допомога мігрантам із Білорусі – кримінал

Неділя, 14 листопада 2021, 19:57
Олексій Резніков і Олексій Данілов, скріншот

Міністр оборони Олексій Резніков та секретар РНБО Олексій Данілов попереджають мешканців областей, що межують із Білоруссю, про кримінальну відповідальність за допомогу в незаконному перетині кордону для мігрантів.

Джерело: Резніков, Данілов і голова СБУ Іван Баканов на брифінгу після наради щодо захисту державного кордону, який транслювала Волинська ОДА

Пряма мова Резнікова: "Я б хотів попередити ділків, які живуть у тих областях, що межують з дружньою нам Білоруссю, які раптом планують заробляти гроші на незаконному потраплянні мігрантів на територію України – це буде проти національних інтересів України, це питання національної безпеки".

"Хто буде надавати таку допомогу за гроші й продавати країну – буде відповідати досить серйозно за законом".

Пряма мова Данілова: "У квітні 2014 року була скасована кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону. Але лишилася кримінальна стаття за допомогу цим людям. Тому це буде кримінальна відповідальність".

Деталі: Разом з тим, Баканов повідомив, що для запобігання незаконному потраплянню мігрантів із Білорусі в Україну "відпрацьовуються вразливі верстви населення, які можуть бути дотичні до такої діяльності".

"Наприклад, дрібні перевізники, або дрібні фермери, або лісники. СБУ також працює і серед умовно білоруської громади в України, щоб унеможливити сприяння такому незаконному переміщенню", - сказав він.

Катерина Тищенко, УП
Теми: БілорусьбіженціМіноборониДанілов


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