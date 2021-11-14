Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников и Данилов пригрозили "дельцам": помощь мигрантам из Беларуси – криминал

Воскресенье, 14 ноября 2021, 18:57
Резников и Данилов пригрозили дельцам: помощь мигрантам из Беларуси – криминал
Алексей Резников и Алексей Данилов, скриншот

Министр обороны Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждают жителей областей, граничащих с Беларусью, об уголовной ответственности за помощь в незаконном пересечении границы для мигрантов.

Источник: Резников, Данилов и глава СБУ Иван Баканов на брифинге после совещания по защите государственной границы, который транслировала Волынская ОГА

Прямая речь Резникова: "Я бы хотел предупредить дельцов, живущих в тех областях, которые граничат с дружественной нам Беларусью, которые вдруг планируют зарабатывать деньги на незаконном попадании мигрантов на территорию Украины – это будет против национальных интересов Украины, это вопрос национальной безопасности".

"Кто будет оказывать такую ​​помощь за деньги и продавать страну – будет отвечать достаточно серьезно по закону".

Прямая речь Данилова: "В апреле 2014 года была отменена уголовная ответственность за незаконное пересечение границы. Но осталась уголовная статья за помощь этим людям. Поэтому это будет уголовная ответственность".

Детали: Вместе с тем, Баканов сообщил, что для предотвращения незаконного попадания мигрантов из Беларуси в Украину "отрабатываются уязвимые слои населения, которые могут быть причастны к такой деятельности".

"Например, мелкие перевозчики, или мелкие фермеры, или лесники. СБУ также работает и среди условно белорусского общества в Украине, чтобы сделать невозможным содействие такому незаконному перемещению", - сказал он.

Катерина Тищенко, УП
Темы: БеларусьбеженцыМинобороныДанилов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Беларусь
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
В Беларуси умер известный художник-политзаключенный
В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут учить беларусов вести бои
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: