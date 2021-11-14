Резников и Данилов пригрозили "дельцам": помощь мигрантам из Беларуси – криминал

Министр обороны Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждают жителей областей, граничащих с Беларусью, об уголовной ответственности за помощь в незаконном пересечении границы для мигрантов.

Источник: Резников, Данилов и глава СБУ Иван Баканов на брифинге после совещания по защите государственной границы, который транслировала Волынская ОГА

Прямая речь Резникова: "Я бы хотел предупредить дельцов, живущих в тех областях, которые граничат с дружественной нам Беларусью, которые вдруг планируют зарабатывать деньги на незаконном попадании мигрантов на территорию Украины – это будет против национальных интересов Украины, это вопрос национальной безопасности".

"Кто будет оказывать такую ​​помощь за деньги и продавать страну – будет отвечать достаточно серьезно по закону".

Прямая речь Данилова: "В апреле 2014 года была отменена уголовная ответственность за незаконное пересечение границы. Но осталась уголовная статья за помощь этим людям. Поэтому это будет уголовная ответственность".

Детали: Вместе с тем, Баканов сообщил, что для предотвращения незаконного попадания мигрантов из Беларуси в Украину "отрабатываются уязвимые слои населения, которые могут быть причастны к такой деятельности".

"Например, мелкие перевозчики, или мелкие фермеры, или лесники. СБУ также работает и среди условно белорусского общества в Украине, чтобы сделать невозможным содействие такому незаконному перемещению", - сказал он.