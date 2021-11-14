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Разумков заявляє про тиск на "своїх" нардепів з боку ОП

Неділя, 14 листопада 2021, 21:50
фото з сайту ВР

Нардеп Дмитро Разумков заявляє про тиск з боку представників Офісу президента і керівництва фракції "Слуга народу" на депутатів, які мають намір увійти до його міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Я знаю про те, що досить серйозний тиск відбувається і з боку представників Офісу президента, і з боку керівництва фракції безпосередньо на людей.

Когось вже звільнили з очільників підкомітетів, на когось здійснюється тиск: "Якщо ти не вийдеш із міжфракційного об'єднання, то ми звільнимо твого родича". Я думаю, що такі дріб'язкові, низькі дії з боку колишніх колег – це просто аморально".

Деталі: Разом з тим, Разумков віддав належне "колегам, які сьогодні поруч, що вони стійко переносять усі, як кажуть в армії, тяготы и лишения".

Він також заперечив слова керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що деякі депутати вже почали виходити з міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

"Поки що ніхто не підходив і нічого не присилав… Так би хотілося спікерам Офісу президента, але ні. Я дійсно думаю, що зміни в міжфракційному об'єднанні будуть, воно буде збільшуватися", - додав Разумков.

Передісторія:

  • На початку жовтня нардепи відправили у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова, у якого загострився конфлікт із партією влади "Слуга народу". 
  • 5 листопада стало відомо, що ексспікер Верховної Ради створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".
  • 8 листопада Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним об’єднання, серед них 21 "слуга" і два "батьківщинівці".

Катерина Тищенко, УП
Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаОфіс президентаСлуга народу


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